Übergabe in Videokonferenz : Stadt Hilden verleiht Förderpreis an Integrationsfonds

Stadt Hilden verleiht Förderpreis an Integrationsfonds

Übergabe in Videokonferenz

Hilden Das Projekt der Rotary-Stiftung und der Firma Qiagen fördert erfolgreich Zuwanderer. Dieses Engagement wurde jetzt von der Stadt gewürdigt.

In Anerkennung des Engagements vieler Beteiligter erhielt der Integrations-Fonds den Integrationspreis 2019 der Stadt Hilden, der mit 800 Euro dotiert ist und aufgrund der Corona-Krise sowie den Kontaktbeschränkungen erst jetzt und dann im Rahmen einer Videokonferenz verliehen wurde. „Es wäre schöner gewesen, wenn man sich persönlich gesehen hätte, aber diese Alternative ist der Not geschuldet, denn wir sind alle aufgerufen, aufeinander zu achten“, erklärt Bürgermeister Claus Pommer. „Der Integrationspreis ist unsere Art Danke zu sagen, für eine Vielfalt in der Stadt, die wir dank gelungener Integration erreicht haben“, ergänzt Erster Beigeordneter Sönke Eichner.