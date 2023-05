Schaden auf dem Ellen-Wiederhold-Platz in Hilden Stadt tauscht Bank nach Weinfest aus

Das Weinfest auf dem Ellen-Wiederhold-Platz am vergangenen Wochenende hat Hunderte Menschen in die Innenstadt gelockt. Ausgelassen feierten sie, so lange das Wetter mitspielte – bei leckeren Getränken und Musik. Einige tanzten auch zu den Liedern, unter anderem auf einer großen und sehr breiten Sitzbank zwischen Rathaus und Sparkassengebäude. Doch die hielt trotz stabiler Konstruktion die Menschenmasse nicht aus – und brach zusammen.