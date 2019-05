HIlden : Stadt sucht Bau-Dezernenten

Hilden Welches Auswahlverfahren die Fraktionen bevorzugen, ist noch offen.

Der/die Baudezernentin ist für die Bauverwaltung und Bauaufsicht, Planung und Vermessung, Tiefbau und Grünflächen sowie den Zentralen Bauhof zuständig. Die Position sei einen „herausfordernde Aufgabe mit großem Gestaltungsspielraum“, heißt es in der Ausschreibung. Das bedeutet: Es gibt praktisch kein Bauvorhaben in Hilden, das nicht umstritten ist. Erst recht in einer fertig gebauten Stadt wie Hilden. Bei der Stadtplanung ergeben sich zwangsläufig Nutzungs- und Interessenkonflikte. Von den Bewerbern werden „mehrjährige Berufs- und Führungserfahrungen in exponierter Funktion“ sowie „Erfahrung im Umgang mit politischen Gremien und Fraktionen“ erwartet. Vor allem letzteres ist wichtig. Man könnte auch etwas zugespitzt sagen: Der/die neue Technische Beigeordnete sollte jede Menge guter Ideen haben. Aber er/sie muss sie so geschickt vermitteln, dass die Politiker am Ende überzeugt sind, es seien ihre eigenen Ideen, die sie da beschlossen hätten. Was viele Politiker nur schwer ertragen, sind allzu selbstbewusste Wahlbeamte/Baudezernenten - auch wenn sie in der Sache recht haben. Bürgermeisterin Birgit Alkenings sichtet die Bewerbungen. Wie die Fraktionen dann weiter vorgehen, ist noch offen.