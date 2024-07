Fest der Kulturen in Hilden Stadt sucht Gastfamilien für Musiker aus Nove Mesto

Die Musiker aus der Partnerstadt werden am Freitag, 23. August, abends in Hilden erwartet, so die Sprecherin weiter. Der Auftritt des Orchesters beim Fest der Kulturen sei für Samstag, 24. August, vorgesehen: „Die gemeinsame Zeit im privaten Umfeld bietet Gelegenheit, nette Menschen aus der Partnerstadt kennenzulernen und mit Ihnen in den Austausch zu kommen. Für den Samstag sind für die Gäste aber noch weitere Programmpunkte vorgesehen, sodass für die Gastfamilien kein erheblicher Aufwand entsteht.“