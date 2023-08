Informationsveranstatung im September Stadt Hilden sucht Familien für Pflegekinder

Die Stadt sucht Familien, die Pflegekinder aufnehmen können: „Der Bedarf an Menschen, die bereit sind, ein Kind in Vollzeitpflege bei sich aufzunehmen, ist in Hilden wie in allen anderen Städten groß“, berichtet Kerstin Becke vom Hildener Pflegekinderdienst. „Grundsätzlich kommen dafür alle Erwachsenen in Frage, die dem Kind langfristig ein liebevolles, stabiles und sicheres Zuhause bieten können - unabhängig davon ob als Paar oder alleinstehend, ob bereits Kinder im Haushalt leben oder nicht.“ Wer sich vorstellen kann, selbst ein Pflegekind aufzunehmen, kann sich am Donnerstag, 7. September, informieren.