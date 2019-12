Polizei : Stadt sperrt Spielgerät nach Diebstahl

Hilden Unbekannte haben zwei Ketten eines Spielgeräts gestohlen. Die Stadt sorgt nun für schnellen Ersatz.

Traurige Kinder, verärgerte Eltern und fassungslose Mitarbeiter der Stadt – in der Woche vom 14. bis 21. November haben Unbekannte auf dem Spielplatz am Lindengarten im Hildener Süden zwei tragende Aufhängeketten des Kletterrondells abmontiert und gestohlen. Die Stadt hat das Spielgerät vorerst gesperrt.

Der Stadt ist damit ein Schaden von rund 500 Euro entstanden. „Außerdem müssen die Kinder für einige Zeit auf das Spielgerät verzichten“, bedauert Sander. „Wir werden das Rondell selbstverständlich so schnell wie möglich reparieren.“ Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich direkt an die Polizeiwache in Hilden zu wenden: 02103 898-6410.