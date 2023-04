Temperaturen gedrosselt Stadt Hilden spart 27 Prozent Energie ein

Plötzlich war die Stadt Hilden bundesweit bekannt – die „Bildzeitung“ berichtete am 6. Juli 2022 in ihrem mittlerweile eingestellten TV-Programm über „Krasse Maßnahmen: Energie-Krise! Erste Schule dreht Heizung ab“, auch viele andere Medien stiegen auf dieses Thema ein. Die Stadt hatte zuvor bekannt gegeben, dass sie die Heizungen und die Warmwasseraufbereitung in einigen Liegenschaften abstellt, um Energie zu sparen. Die Schülerinnen und Schüler, die in dieser Zeit die Sommerferienbetreuung genossen, bekamen davon nur am Rande mit. Frieren musste niemand – denn in den OGS-Standorten mit Betreuung blieb das Wasser warm, während die Heizung im Hochsommer in der Regel ohnehin nicht lief.