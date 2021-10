Hilden : Stadt sieht kein Problem bei Schwimmförderung

Hilden Ein ganzer Jahrgang Hildener Grundschulkinder hat wegen der Corona-Pandemie kaum oder gar keinen Schwimmunterricht erhalten, sorgen sich die Grünen – und stellten eine Anfrage an die Verwaltung.

Will die Stadt Hilden wegen der ausgefallenen Schwimmförderung mehr mehr Hallenstunden für das Schulschwimmen bereit zu stellen, fragen die Grünen die Verwaltung. Bislang habe man im Rathaus dazu von den Schulleitungen keine Anfrage erhalten, heißt es in der Antwort. Die Corona-Regeln hätten zudem die Kapazitäten im Hildorado „erheblich verringert“. Aufgrund der Pandemie konnte in den Jahren 2020 und 2021 kein Schwimm-CHECK stattfinden. Das bedeute, dass zwei dritte Klassen der Hildener Grundschulen nicht getestet wurden. Die Daten der Kinder, die im Jahr 2020 noch an der Befragung CHECK! und Re-CHECK! teilgenommen haben, könnten verwendet werden. Die Daten der Kinder, besonders die Daten zur Schwimmfähigkeit, die im Jahr 2021 nicht von CHECK! und ReCHECK! profitieren konnten, würden nach den Sommerferien per Fragenbogen erhoben.

Mo - Do, 16 - 21.45 Uhr. Fr, 15 - 17.45 Uhr. An den Wochenenden und in den Ferienzeiten stünden den Hildener Sportvereinen im Hildorado keine Zeiten zur Verfügung. Für die städtische Schwimmförderung stünden zwei Zeiten à 45 Minuten zur Verfügung. Um die Wasserzeiten für die Wassergewöhnung und Schwimmförderung zu erweitern, müsse eine Bedarfsabfrage bei den Vereinen gemacht werden, schreibt die Verwaltung. Die Stadtwerke Hilden als Betreiber des Hildorado hätten deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie auch in den Vormittagsstunden Wasserzeiten für Bürger anbieten wollen. Mit Beginn des neuen Schuljahres bietet das Hildorado den Schulen an allen Werktagen lückenlose Wasserzeiten von 8 bis 14.30 Uhr an. Hier gebe es keine freien Zeitfenster. Im direkten Anschluss starteten außerschulische Angebote bis 21.45 Uhr. Neben der fehlenden Wasserfläche könnten auch personell keine weiteren Schwimmförderkurse angeboten werden. Daher könne durch eine Verringerung öffentlicher Nutzungszeiten kein Gewinn in der Schwimmförderung erzielt werden.