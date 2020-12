Hilden : Stadt setzt künftig auf Groß-Kitas

Hilden Einige Eltern wählen gerne kleine Kindergärten, oft wegen des pädagogischen Konzepts. Kitas mit nur einer Gruppe sind aber betriebswirtschaftlich schwierig zu führen. Und wenn Mitarbeiter ausfallen, kann nur schwer für Ersatz gesorgt werden. Deshalb hat die Verwaltung entschieden, künftig auf mehrgruppige Einrichtungen zu setzen.

Und so soll das neue Konzept funktionieren. Bauland ist in Hilden knapp und teuer. Der Stadt fehlen geeignete Grundstücke, sagt Jugenddezernent Sönke Eichner. Deshalb nimmt die Stadt die städtische Klein-Kita Am Holterhöfchen 18 (eine Gruppe), reißt das Gebäude ab und lässt dort eine neue Groß-Kita mit fünf Gruppen bauen. Planung und Bau übernimmt die Infrastrukturgesellschaft Hilden (IGH), eine Tochtergesellschaft der Stadt. Weil sie das wirtschaftlicher als die Stadt selbst machen kann. Außerdem fehlen der Verwaltung die nötigen Mitarbeiter, um das Projekt zu planen und zu betreuen. Die Stadt will die neue Groß-Kita dann schlüsselfertig kaufen und nicht mehr als 5,2 Millionen Euro dafür ausgeben.