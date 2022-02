Sturmwarnung : Stadt Hilden schließt Sportanlagen wegen Orkantief

Die Ausläufer des Orkantiefs Victoria ziehen über Nordrhein-Westfalen hinweg. Auch im Kreis Mettmann kann es ungemütlich werden. Foto: dpa/Bernd Thissen

Hilden/Haan Feuerwehren und die Einsatzleitstelle sind vorbereitet, warnen aber vor Aufenthalt im Freien. In Hilden fällt neben der Schule am Donnerstag auch die Musikschule aus. Die Stadt sperrt die Sportplätze, die Müllabfuhr soll stattfinden.

Da braut sich was Zusammen: Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst des Kreises Mettmann hat am Mittwochnachmittag vor starken Orkanböen gewarnt. Diese treten demnach zunächst in der Nacht auf Donnerstag auf, bei gleichzeitig starken Regenfällen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter.

Von Westen werde nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes eine rasche Windzunahme mit Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung erwartet, heißt es in der Pressemitteilung. In Schauernähe und in exponierten Lagen seien orkanartige Böen bis 110 km/h nicht ausgeschlossen.

An den Hildener Schulen fällt wie überall in NRW am Donnerstag der Unterricht aus. Für Schülerinnen und Schüler, die die Mitteilung über den Unterrichtsausfall nicht mehr rechtzeitig erreicht hat und die deshalb im Schulgebäude eintreffen, werde eine Notbetreuung eingerichtet, kündigt die Stadt an.

Auch der Unterricht an der Musikschule Hilden fällt aus. Für die Betreuung der Kinder in einer Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege appelliert die Stadtverwaltung an die Eltern, die Kinder nach Möglichkeit Zuhause zu betreuen und nicht in die Einrichtung zu bringen.

Das Ordnungsamt empfiehlt, den Besuch von öffentlichen Grünanlagen und Kinderspielplätzen zu vermeiden. Zudem sollte der örtliche Einzelhandel, insbesondere in der Fußgängerzone, Warenauslagen, Werbeständer und Schirme sturmfest machen oder entfernen. Dies diene dem Eigeninteresse und reduziere die Gefahren für Dritte.

Das Sportbüro der Stadt Hilden hat außerdem die Außensportanlagen bis einschließlich Freitag gesperrt. Die Sporthallen bleiben geöffnet, der Appell an alle Nutzer lautet allerdings, wenn möglich Zuhause zu bleiben.

Der Wochenmarkt am Donnerstag auf der St-Konrad-Allee findet voraussichtlich nicht statt. Ob die Wochenmärkte am Freitag im Hildener Norden und am Samstag in der Innenstadt öffnen, werde noch entschieden, berichtet die Stadt.

Die Leerung der Mülltonnen soll planmäßig stattfinden. Der Zentrale Bauhof bittet allerdings darum, die Tonnen nach Möglichkeit erst morgens rauszustellen und zeitnah nach der Leerung wieder reinzuholen.

Für ausgangs der Nacht erwartet der Deutsche Wetterdienst eine vorübergehende Windabschwächung. „Für mögliche Überschwemmungen ergeben sich aktuell keine Hinweise“, heißt es in der Meldung des Kreises Mettmann. Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, warnt der Kreis: „Schließen Sie alle Fenster und Türen. Sichern Sie Gegenstände im Freien. Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen.“ Der Aufenthalt im Freien solle generell vermieden werden, vor allem aber in Waldgebieten,

In der Nacht von Freitag auf Samstag droht dann erneut eine schwere Sturm- oder Orkanlage. Die genaue Zugbahn und damit die Windgeschwindigkeiten könnten aber noch nicht sicher vorhergesagt werden, betont der Kreis.