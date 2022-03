Ukraine-Hilfe : Stadt Hilden reserviert Sporthalle für Flüchtlinge

Info

Im Jugendtreff Area51, Furtwänglerstraße 2b, nehmen städtische Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer am Freitag, 11. März, von 11 bis 14 Uhr folgende Spenden an: Schlafsäcke, Isomatten, gut erhaltene Kinderkleidung in allen Größen, Kleidung für Frauen, Hygieneartikel, Standard-Bettwäsche, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Besteck und Handtücher.

Akuter Bedarf besteht außerdem an Boxen mit Deckeln oder kleinen Umzugskartons in den Größen S oder XS (ca. 50 Liter). In diesen Behältnissen erhalten Flüchtlinge, die in Hilden ankommen, ihre Erstausstattung.