Hilden : Stadt Hilden pflanzt Zukunftsbäume

Hilden Die neuen Sorten sollen Trockenphasen länger standhalten und insgesamt widerstandsfähiger sein.

„Die große Herausforderung ist es, in Hilden geeignete Standorte für neue Bäume zu finden“, berichtet Elke Halm vom Tiefbau- und Grünflächenamt: „Es gibt wenig freie Flächen im öffentlichen Raum, und dort wo Platz wäre, verlaufen häufig Strom- und Gasleitungen.“ Teilweise wurden wie an der Bismarckstraße erkrankte beziehungsweise bereits abgestorbene Bäume ersetzt, teilweise neue Standorte geschaffen, indem unter anderem Blumenkübel entfernt wurden, so zum Beispiel an der Daimlerstraße. Welcher Baum wo am besten wächst, ist von Straße zu Straße verschieden. An den Hauptverkehrsachsen beispielsweise muss der Zentrale Bauhof im Winter viel Salz streuen, was manche Wurzeln besser als andere vertragen. „Außerdem ist es wichtig, verschiedene Arten zu pflanzen“, erklärt Gartenbautechnikerin Elke Halm. „Eine hohe Artenvielfalt verhindert, das neue Krankheiten oder Schädlinge ganze Straßenzüge befallen.“