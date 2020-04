Service : Stadt nimmt ab sofort wieder Altpapier und Schadstoffe an

Stadt nimmt ab sofort wieder Altpapier und Schadstoffe an

Altpapier und Pappe können ab Montag an der Annahmestelle Herderstraße abgegeben werden. Foto: DLB

Hilden Die Stadt hat vor zwei Wochen eine Außenstelle für Grünabfälle auf dem Grundstück Herderstraße 35 eingerichtet. Ab Montag wird dort auch Altpapier angenommen. Samstag kommt das Schadstoffmobil hinzu.

„Weil wir sicherheitshalber Kapazitäten für mehr Anlieferungen eingeplant haben, können wir ab Montag, 27. April an dieser Stelle zusätzlich auch Altpapier annehmen“, erklärt Bauhofsleiter Ulrich Hanke. Hildener haben dann die Möglichkeit immer montags bis samstags, jeweils zwischen 8 und 12 Uhr, sperrige Kartons und Übermengen an Papier und Pappe abzugeben. Außerdem sind an der Außenstelle auch Gelbe Säcke erhältlich.