Hilden : Stadt lässt Toilette testweise sonntags geöffnet

Die öffentliche Toilette an der Kurt-Kappel-Straße. Foto: Stadt Hilden

Hilden Wen beim Einkaufen in der Innenstadt ein dringendes Bedürfnis überrascht, kann aktuell nur die öffentliche Toilette am Eingang zum Nove-Mesto-Patz nutzen. Die Gastronomie ist geschlossen, der Besucherverkehr in öffentlichen Gebäuden stark eingeschränkt.

Und wer sonntags durch die Stadt schlendern möchte, hat überhaupt keine Möglichkeit, denn dann hat die öffentliche Toilette geschlossen.

Bisher zumindest. Denn die Stadt öffnet das Gebäude direkt neben der Itter nun auch sonntags. Testweise, wie Stadtsprecherin Lina Schorn erklärt. Die Toilette kann demnach sonn- und feiertags zwischen 10 und 18 Uhr genutzt werden.

„Einige Bürger sind an uns herangetreten, da aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus aktuell keine Toiletten der Gastronomie zur Verfügung stehen. Diese Anregung haben wir gerne aufgenommen. Ende 2021 werden wir die Erfahrungen auswerten und darüber entscheiden, ob die Sonntagsöffnung fortgesetzt wird“ sagt Peter Palitza, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft.

Erster Öffnungssonntag ist der 14. Februar. Geschlossen bleibt die Toilette allerdings am 1. November, sowie an den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember.

Öffnungszeiten: Mo, Di, 9-19 Uhr, Mi, 7-19 Uhr, Do, Fr, 9-19 Uhr, Sa, 7-16 Uhr, So, 10-18 Uhr. Die Nutzung der Toiletten bleibt laut Stadt weiterhin kostenlos.

(tobi)