Hilden : Stadt lässt kurzfristig mehr als 30 Bäume fällen

Hilden Die fehlende Standsicherheit ist Mitarbeitern des Tiefbau- und Grünflächenamts bei einer planmäßigen Überprüfung aufgefallen, erklärte eine Stadtsprecherin.

Die Stadt Hilden muss mehr als 30 Bäume im Bereich Bolthaus fällen lassen. Das erklärte eine Sprecherin am Freitagnachmittag. Bei einer planmäßigen Überprüfung hätten Mitarbeiter des Tiefbau- und Grünflächenamts der Stadt festgestellt, dass einige der Bäume beidseitig der Straße Bolthaus im Hildener Süden offenbar nicht mehr verkehrssicher seien. „Zum Schutz der Passantinnen und Passanten und um eine vollständige Sperrung zu vermeiden, müssen umgehend Fällarbeiten durchgeführt werden“, erklärte die Stadtsprecherin weiter.

Bei den Bäumen handelt es sich laut Verwaltung unter anderem um Eichen, Ahorn-Bäume und Birken. Woran die Bäume leiden beziehungsweise warum sie gefällt werden müssen, konnte am Freitagnachmittag zunächst nicht geklärt werden. Auch nicht, wann genau die Bäume gefällt werden. Nur so viel: „Die Stadt bittet um Verständnis, dass es zu kurzzeitigen Sperrungen entlang des Weges kommen kann“, so die Sprecherin weiter.