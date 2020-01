Hilden : Stadt steckt viele Millionen ins Kanalnetz

Die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Elberfelder Straße dauert noch bis Oktober 2020. Im Bild wird ein 35 Tonnen schwerer Fertigschacht. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Die Kommune investiert viel Geld in die Stadtentwässerung. Und trotzdem hat Hilden die niedrigsten Abwassergebühren im Kreisvergleich. Die RP erklärt, wie das alles zusammenhängt.

Regenwasserkanal Kirchhofstraße/Am Feuerwehrhaus: Baukosten 3,5 Millionen Euro. Kanal Elberfelder Straße: 2,1 Millionen Euro. Kanal Am Lindenplatz/Talstraße: rund zwei Millionen Euro. Das sind einige der aktuellen Baustellen in Hilden. Und längst nicht alle, die die Stadtverwaltung in der Pipeline hat. 2012 hat der Stadtrat ein Abwasserbeseitigungskonzept beschlossen. Es sieht Investitionen von geschätzt rund 57,5 Millionen Euro vor. Trotzdem sollen die Abwassergebühren nur moderat steigen, hat die Verwaltung versprochen. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ist das Kanalnetz in einem so schlechten Zustand? Nein, es ist in einem guten Zustand, betont Dieter Drieschner, Sachgebietsleiter Stadtentwässerung. 1990 sei eine flächendeckende Bestandsaufnahme der Regen- und Abwasserkanäle gemacht worden: „Seitdem wird das gesamte Netz alle vier Jahre untersucht.“ Die Ergebnisse werden in einer Datenbank gesammelt. Sie hält fest, wann welche Schäden wo festgestellt und wie sie repariert wurden. Mit Hilfe dieser Daten hat die Stadt Hilden 2010 einen Generalentwässerungsplan für das gesamte Kanalnetz aufgestellt.

Info Das Kanalnetz in Kennzahlen Kanalnetz ist rund 290 Kilometer lang. Davon sind rund 135 Kilometer öffentliche Schmutzwasserkanäle. Sie halten zwischen 75 und 100 Jahre. Die öffentlichen Regenwasserkanäle sind rund 150 Kilometer lang. Kosten Die Schmutzwasserentsorgung inklusive Reinigung kostet rund 5,362 Millionen Euro bei einem Verbrauch von 2,98 Millionen Kubikmetern. Daraus errechnet sich die Schmutzwassergebühr 2020 von 1,80 Euro/Kubikmeter. Das sind -2,7 Prozent weniger als in 2019. Regenwasser Die Entsorgung kostet 4,388 Millionen Euro (bei einer Fläche von 5,229 Millionen Quadratmetern). Die Gebühr steigt um 2,4 Prozent auf 84 Cent pro Kubikmeter. Die Stadt trägt 1,225 Millionen Euro von den Kosten für die Straßenentwässerung.

Was steht in dem Plan (Abwasserbeseitigungskonzept) drin? In die Sanierung und Erneuerung der Kanäle müssen ab 2012 in den nächsten Jahrzehnten geschätzt rund 57,5 Millionen Euro investiert werden. Nach den letzten Ausschreibungen rechnet Drieschner allerdings mit einem Kostenaufschlag von rund 30 Prozent in den kommenden Jahren. Die Gesamtsumme wird nicht auf einen Schlag fällig, sondern soll nach und nach investiert werden: 15 Millionen Euro bis 2017, 23 Millionen bis 2023 und in den Jahren danach weitere 20 Millionen Euro.

Wer muss die Millionen aufbringen? Das Kanalnetz wird komplett mit den Gebühren der Bürger finanziert. Trotz der Millionen-Investitionen sollen die Abwassergebühren nur moderat steigen, hat die Verwaltung versprochen.

Hat sie ihr Wort gehalten? Bis jetzt ja. 2020 beträgt die Schmutzwassergebühr inklusive Reinigung 1,80 Euro pro Kubikmeter, hat der Stadtrat beschlossen. Von 2011 bis 2019 hat sie zwischen 1,64 und 1,85 Euro geschwankt. Für die Regenwasserentsorgung sind 2020 84 Cent pro Kubikmeter zu zahlen. Diese Gebühr schwankt seit 2011 zwischen 63 und 84 Cent. Laut Steuerzahlerbund NRW sind die Abwassertarife in Hilden 2020 die niedrigsten im Kreis Mettmann, auch wenn die Gebühren in den anderen Kreisstädten 2020 unverändert bleiben sollten (Musterhaushalt mit 200 Kubikmeter Frischwasserverbrauch und 130 Quadratmeter versiegelter Fläche).

Warum sind die Abwassergebühren in Hilden so günstig? Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Das Stadtgebiet ist sehr kompakt (knapp 26 Quadratkilometer) und dicht besiedelt (rund 2100 Einwohner pro Quadratkilometer). Das bedeutet viele Anschlüsse auf wenig Kanalstrecke. Zudem trennt das Kanalnetz in Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle. Nur das Schmutzwasser wird zum Klärwerk geleitet und dort gereinigt. Das Regenwasser wird in die Gewässer abgeführt. Mit dem Trennsystem spart die Stadt den Gebührenzahlern Geld. Schließlich investiert die Stadt kontinuierlich in den Unterhalt und die Erneuerung des Kanalnetzes. Auch das ist am Ende günstiger, als einen Sanierungsstau abzuarbeiten.

Der Fertigschacht wiegt 35 Tonnen. Dieter Drieschner, Sachgebietsleiter Stadtentwässerung, sitzt im Schacht und zeigt seine Dimension. Foto: Stadt Hilden