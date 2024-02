In Erlöserkirche Hilden Stadt informiert über Flüchtlingsunterkunft an Hofstraße

Sie sollte eigentlich an der Düsseldorfer Straße errichtet werden und bis zu 200 Menschen ein Dach über dem Kopf geben. Doch „aufgrund der komplexen Rechtslage für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft an der Düsseldorfer Straße wäre bei der Umsetzung an diesem Standort gegebenenfalls mit mehrjährigen Verzögerungen zu rechnen gewesen“, hatte uns Bürgermeister Claus Pommer dazu erklärt. Der neue Standort: eine Freifläche an Hofstraße gegenüber der Humboldtstraße.