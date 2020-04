Corona-Krise : Stadt holt Sperrmüll ab 4. Mai wieder ab

Hilden Rund 1000 Abholanträge sind seit Ende März bei der Verwaltung eingegangen. Jetzt sollen sie nach Standorten abgearbeitet werden. Bürger befürchteten, dass es zu illegalen Müllkippen kommen könnte,

Anja Breidenbach hat die plötzliche Freizeit durch die Corona-Krise genutzt, um zu Hause auszumisten. Wie wahrscheinlich viele andere Menschen auch. Sie hat Glück und genug Platz, um die ausgemusterten Möbelstücke in der Garage zwischenlagern zu können. Denn die Stadt Hilden hat die Sperrmüllabfuhr bis auf weiteres ausgesetzt. Auch Alternativen wie beispielsweise die eigentlich auch für Privatleute geöffnete Müllverbrennungsanlage in Wuppertal haben geschlossen. Anja Breidenbach hat daher die Befürchtung, dass einige Menschen ihren Sperrmüll einfach auf Parkplätzen oder im Wald entsorgen. Doch so weit ist es bislang nicht kommen. „Die Zahl der ,wilden Kippen’ hält sich in Hilden in Grenzen: Etwa fünf- bis zehnmal im Jahr muss der Zentrale Bauhof solche Müllkippen einsammeln. Darin sind einzelne Mülltüten oder Gegenstände an Glascontainerstandorten nicht eingeschlossen“, erklärt Baudezernent Peter Stuhlträger. Einen Anstieg wegen der Corona-Krise stellt die Stadt nicht fest.