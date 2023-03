Kindergarten-Landschaft in Hilden Zu wenig Plätze für die Kleinsten

Die Situation in den Kindergärten in Hilden ist angespannt. Es fehlt an Personal und Platz. Kurzfristige Lösungen scheinen kaum möglich, sodass dieses Problem den Jugendhilfeausschuss auch in den kommenden Jahren beschäftigen dürfte. Prognosen deuten an, dass vor allem die Jüngsten und ihre Eltern darunter leiden könnten. Der Blick in die Sitzungsvorlage der jüngsten Sitzung dokumentiert die schwierige Lage. Auf mehr als 30 Seiten wurden die Mängel beschrieben.