Hilden : Stadt hat neuen Gebäudemanager

Hilden Diplom-Bauingenieur Peter Palitza fängt zum 1. Dezember in Hilden an.

Die Kommune hat zahlreiche Gebäude, darunter Denkmäler wie das Bürgerhaus Mittelstraße 40 (historisches Rathaus), Schulen, Kindergärten, Turnhallen. Um sie in Schuss zu halten, werden Millionen investiert, wie zuletzt in das Helmholtz-Gymnasium und die Marie-Colinet-Sekundarschule.

In einem Auswahlverfahren mit Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses haben sich Verwaltungsspitze und Politik für Peter Palitza entschieden. Der 52-jährige Diplom-Bauingenieur ist in Hilden aufgewachsen und hat am städtischen Helmholtz-Gymnasium das Abitur gemacht. Der verheiratete Vater von zwei Kindern lebt mit seiner Familie in Mettmann und freut sich auf seine Aufgabe. Sein aktueller Arbeitgeber, die Deutsche Bahn, will Palitza aber erst Anfang Dezember ziehen lassen.