Hilden : Stadt hat 650 Tonnen Streusalz gebunkert

Am 9./10. Dezember 2018 hatte der Winterdienst in Hilden viel zu tun. Die Stadt hat fünf Streu-/Räumfahrzeuge, ähnlich dem abgebildeten. Foto: Reuter, Michael (mreu)

Hilden Bislang hatte der Winterdienst noch nicht viel zu tun. Weil das auch im letzten Winter so war, sinkt die Gebühr 2020 um 7,5 Prozent.

Nach Schnee im Rheinland sieht es in den nächsten Tagen laut Deutschem Wetterdienst nicht aus. Aber vor einem Jahr, am 9. und 10. Dezember 2018, hatte es in Hilden richtig viel geschneit. So kam es, dass 17 Mitarbeiter der Stadt vom 30. November bis 21. Dezember 2018 bereits 580 Stunden im Winterdienst-Einsatz waren und bereits 280 Tonnen Salz sowie 85.000 Liter Sole auf den Hildener Straßen verteilt hatten.