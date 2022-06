Strolche, Rehkids, Arche : Stadt Hilden freut sich über mehrere Auszeichnungen für Kitas

In Hilden sind gleich drei städtische Kitas ausgezeichnet worden. Foto: dpa/Christian Charisius

Hilden „Die kleinen Strolche“, „Rehkids“ und das Familienzentrum „Arche“ wurden für die geleistete Arbeit belohnt, teilte die Verwaltung jetzt mit.

„Ein tolles Feedback für die pädagogische Arbeit der Einrichtungen“, sagt Stefanie Walder, Teamleiterin im Amt für Jugend, Schule und Integration. „Und gleichzeitig auch ein wichtiges Signal der Kitas an die Familien: Wir haben eure Kinder im Blick, entwickeln uns für sie und mit ihnen weiter und garantieren eine gute Qualität.“

Eine Einrichtung, die sich bereits seit vielen Jahren in den Schwerpunkten Umwelt, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung profiliert, ist die Kita Rehkids im Osten von Hilden. Ihre Leiterin Birgit Köhnen bildet sich aktuell zur Wildnispädagogin weiter und freut sich über die Auszeichnung „Nachhaltige Kita – Mit Kinder aktiv für die Welt“ des Wissenschaftsladen in Bonn: „Die Rehkids sind nun auch offiziell ein Lernort ‚Bildung für nachhaltige Entwickkung‘. Dieser Titel macht unsere Arbeit in diesem Bereich sichtbar und die damit verbundene Anerkennung gibt uns Rückenwind.“