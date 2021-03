Kitas, Tagespflege und Schulen in Hilden : Stadt erstattet Elternbeiträge für Januar

Kitas, Tagespflege und Schulen in Hilden

Spielzeug in der Kita blieb wegen der Schließung von Einrichtungen lange ungenutzt. Foto: Rheinische Post/Alexandra Rüttgen

Hilden Für den Monat Januar 2021 haben sich Land und kommunale Spitzenverbände darauf verständigt, die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote in Kindertagesstätten und Kindertagespflege sowie Schulen zu erlassen.

Land und die Kommunen übernehmen jeweils die Hälfte. Die Stadt Hilden verzichtet daher auf eine Einziehung dieser Gebühren. Das gilt auch für die Verpflegungsentgelte in den städtischen Einrichtungen. „Die Eltern sollen finanziell entlastet werden“, erklärt Bürgermeister Claus Pommer. Er weist darauf hingewiesen, dass der Einzug per Lastschriftverfahren zum 15. Januar 2021 ausgesetzt wurde. Eingezahlte Elternbeiträge und Verpflegungskosten werden für Januar 2021 schnellstmöglich zurückerstattet. Es müsse kein Antrag auf Erlass der Elternbeiträge und Verpflegungskosten (für Einrichtungen in städtischer Trägerschaft) gestellt werden, betont die Stadtverwaltung.