Mehr Service, bessere Übersicht Stadt Hilden erneuert Auftritt im Internet

Die Internetseite www.hilden.de hatte eigentlich bereits 2021 überarbeitet werden sollen. Doch daraus wurde nichts: „Als wir das Projekt Homepage-Relaunch in Angriff genommen haben war schnell klar: Wir wollen mehr als nur ein neues Design“, erklärt Pommer. „Wir wollen die Struktur der neuen Internetseite von Grund auf überarbeiten, alle Texte unter die Lupe nehmen und bei Bedarf auch neu schreiben. Das braucht natürlich mehr Zeit als ein reiner ‚Anstrich‘. Gleichzeitig mussten wir bis Ende 2022 die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) erfüllen und im Rahmen des E-Governments das Serviceportal an den Start bringen. Auch dies sollte übersichtlich und einfach in der Bedienung sein.“