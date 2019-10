Hilden : Stadt bildet Leihgroßeltern aus: Neuer Kurs beginnt

Leih-Opa Christian Meyn-Schwarze unter lauter Leihomas. In Hilden gehen seit Februar 2015 Leihgroßeltern stundenweise in Familien und übernehmen dort den Part der Großeltern.

In Hilden gibt es zahlreiche Familien, bei denen die Großeltern weit weg wohnen. Sie suchen so genannte Leihgroßeltern, die ihre Zeit und Lebenserfahrung teilen möchten. „Dabei geht es nicht darum, kostenfreie Babysitterinnen und Babysitter zu finden“, erklärt Kirsten Max vom städtischen Familienbüro Stellwerk: „Im Mittelpunkt steht der Austausch zwischen den Generationen. Der ist eine große Bereicherung für alle Beteiligten und schafft einen Ausgleich zur Hektik des Alltags.“

Die Stadt Hilden, die Arbeiterwohlfahrt und die Volkshochschule Hilden-Haan bieten ab Ende Oktober wieder einen kostenfreien Qualifizierungskurs für Senioren an. Die Schulung startet am Dienstag, 29. Oktober. Weitere Termine sind der 5., der 12. und der 19. November, jeweils von 9.30 bis 12.45 Uhr. Hinzu kommt ein Erste-Hilfe-Kurs am Kleinkind, der noch terminiert wird. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem „Bedürfnisse, Werte und Erziehungsziele damals und heute“, „Kommunikation, wie reden wir miteinander, so dass alle Gehör finden“, „Phasen kindlicher Entwicklung“, „Spielimpulse und -anregungen“.