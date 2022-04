Ukraine-Flüchtlinge in Hilden : Stadt bereitet Turnhalle für Flüchtlinge vor

Hilden Um im Bedarfsfall kurzfristig Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine versorgen zu können, bereitet die Stadt die Sporthalle am Weidenweg als Erstaufnahme- und Übergangseinrichtung vor, erklärte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer. Die Arbeiten starten demnach mit dem Beginn der Osterferien am Montag, 11. April.

In der ersten Ferienwoche führt das Amt für Gebäudewirtschaft laut Stadt vorbereitende Arbeiten an der Elektrik und in den Sanitärbereichen durch. Außerdem werde die Brandmeldeanlage – wie ohnehin vorgesehen – erneuert. „Die eigentliche Herrichtung beginnt dann am 20. April und dauert fünf Werktage. Hierzu arbeiten das Amt für Gebäudewirtschaft und die Feuerwehr Hand in Hand. Unterstützung gibt es außerdem vom Technischen Hilfswerk (THW) sowie von den Johannitern. Folgende Aufgaben stehen im ersten Schritt an: Zum Schutz des Sportbodens werden Holzelemente und darauf ein hygienischer, leicht zu reinigender Fußboden verlegt. Anschließend werden die Betten angeliefert und aufgestellt“, so Ludes-Loer. Ausgabetheken, Sitzmöbel und Tische für den Verpflegungsbereich werden zunächst eingelagert, um diesen eventuell später in den Räumlichkeiten des Jugendtreffs am Weidenweg (JaW) einzurichten. Dies könne im Bedarfsfall innerhalb von zwei Tagen geschehen: „Unser Ziel ist es, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des JaW ihr Angebot für junge Menschen vor Ort möglichst lange aufrechterhalten können“, erklärt Eichner.