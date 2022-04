Hilden : Stadt bereitet sich auf Landtagswahl vor

Hilden Die Wahlbenachrichtigungen werden verschickt, und das Wahlamt im Rathaus-Center öffnet. Am 15. Mai wählt Nordrhein-Westfalen den neuen Landtag.

Wahltag Am Sonntag, 15. Mai, haben in Hilden insgesamt 22 Wahllokale jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In der Wahlbenachrichtigung steht unter anderem die Anschrift des zugeteilten Wahlraums. Alternativ kann jede wahlberechtigte Person vorab persönlich im Wahlamt oder postalisch per Brief wählen.

Briefwahl – Wählen Nach Erhalt der Briefwahlunterlagen kann mit dem Wahlschein bis zum Wahlsonntag gewählt werden. Persönlich ist das bis einschließlich 13. Mai im Wahlamt und am 15. Mai in einem der 22 Wahllokale möglich. Verschicken die Wähler die ausgefüllten Briefwahlunterlagen per Post, tragen sie selbst das Risiko, dass der Brief rechtzeitig beim Wahlamt eingeht. „Ich empfehle allerdings, den Wahlschein spätestens am vierten Werktag vor der Wahl, also am Mittwoch, abzusenden“, betont Rainer Augsburg. In den letzten Tagen vor dem Wahltermin sollten Briefwähler den Brief direkt in den Hausbriefkasten des Rathauses einwerfen oder beim Wahlamt der Stadt Hilden abgeben.