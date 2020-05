Bürgermonitor : Stadt baut Sitzbänke wieder auf

Hilden Jedes Jahr im Winter bringt die Stadt die Sitzbänke im Stadtgebiet auf Vordermann. Sie werden dafür abgebaut und eingesammelt. Wegen der Corona-Krise und des damit verbundenen Kontaktverbotes hat die Stadt an vielen Stellen darauf verzichtet, sie im Frühling wieder aufzubauen. Darüber haben sich Hildener beschwert.

Mal eben verschnaufen, den Ausblick genießen oder kurz eine Kaffee im Sitzen trinken – in Hilden stehen mehr als 400 öffentliche Sitzbänke, von denen rund 350 im Winter abmontiert werden, um sie auf Vordermann zu bringen. Der Bauhof nutzt die kalte Jahreszeit, in der die Bänke ohnehin kaum genutzt werden, um die Holzauflagen abzuschleifen und neu zu lasieren oder zu streichen. Und im Frühjahr werden die Bänke wieder montiert.

Doch in diesem Jahr hat die Stadt bisher darauf verzichtet. Grund sind die Corona-Schutzverordnung und das Kontaktverbot. „Trotz bestehender Kontaktverbote und Verbote zu Ansammlungen und sonstigen Zusammenkünften im öffentlichen Raum wurden und werden die noch vorhandenen Bänke intensiv genutzt. Um die Aufenthaltsqualität in Grünanlagen und auf Kinderspielplätzen, deren Nutzung zurzeit noch untersagt ist, auch durch Rahmenbedingungen einzuschränken und damit das Risiko einer Infektion im öffentlichen Raum zu reduzieren, wurde in Abstimmung mit dem Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Hilden (SaE) entschieden, die Bankauflagen und Bänke zurzeit nicht aufzustellen“, erklärte die Stadt vor einigen Tagen auf Anfrage der Grünen.