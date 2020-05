Hilden : Stadt baut Haltestellen barrierefrei aus

Hilden Deutlich früher als geplant hat die Stadt die Bushaltestelle „Zur Verlach“ in beide Richtungen barrierefrei ausgebaut. Der Bautrupp nutzte die Zeit, in der die beiden Grundschulen corona-bedingt geschlossen hatten, um mit den Arbeiten zügig voran zu kommen.

(RP) Die beiden Haltestellen konnten Mitte Mai in Betrieb genommen werden, teilte die Stadt mit. „In den zwei neuen ,Buskaps’ haben wir spezielle hohe Bordsteine eingebaut“, berichtet der städtische Projektleiter Dirk Anders. „Dadurch können Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wie zum Beispiel Rollstuhlfahrende selbstständig in den Bus ein- und aussteigen.“ Früher ragten Haltestellen in den Bürgersteigbereich hinein und ermöglichten dem restlichen Autoverkehr damit, an dem haltenden Bus vorbeizufahren. Die sogenannten Buskaps schließen bündig mit dem für Rollstuhlfahrer deutlich erhöhten Randstein ab, sodass der Autoverkehr hinter dem Bus halten muss. Auch das taktile Leitsystem für Personen mit Sehbehinderung ist neu. „Wir haben hier Buskaps gebaut, damit der Bus die Haltestelle gerade anfahren kann und damit der Gehweg breit genug für Rollstuhlfahrer ist“, so Anders. In Fahrtrichtung Stadtzentrum bleibt die bisherige Busbucht für den Schulbus erhalten und ist außerhalb der Schulzeiten als Parkstreifen freigegeben. Auch in die Gegenrichtung kann künftig in der alten Bucht geparkt werden. Ein weiterer Parkplatz wurde gewonnen, indem ein Altglascontainer auf den Gehweg umgesetzt wurde, hieß es weiter. Die Stadtwerke haben die Baustelle genutzt und das Kabelschutzrohr für die Glasfaserverbindung gleich mit verlegt. Aktuell plattiert das Tiefbau- und Grünflächenamt außerdem einen angrenzenden Gehwegabschnitt neu. „Bei vollem Schulbetrieb hätten wir das nicht machen können.“ Einzige Einschränkung: „Weil wir die Maßnahmen viel früher als geplant durchführen konnten, ist die Möblierung noch provisorisch“, erklärt Anders. „Die neue Wartehalle folgt voraussichtlich Ende des Jahres zusammen mit der Ausstattung der bis dahin noch umzubauenden Haltestellen.“ Die Stadt Hilden hat geplant, alle 79 Bussteige mit Umbaubedarf barrierefrei zu gestalten.