Hilden : Corona-Pandemie fordert Schulen heraus

Hilden Um die Infektionsrate möglichst niedrig zu halten, müssen Schulen besondere Maßnahmen ergreifen. Denn sie sollen trotz steigender Zahlen weiter geöffnet bleiben. Lehrer und Schüler haben sich für Distanzunterricht fit gemacht.

Viele Busse sind zu Schulbeginn überfüllt. Corona-Abstände sind dort nicht einzuhalten. Die NRW-Landesregierung hat ihr Schulbus-Förderprogramm verlängert. 13,5 Millionen Euro stehen noch bis Jahresende zur Verfügung. Das Problem: „Die Antragstellung und Beschaffung der Busse dauert in der Regel mehrere Monate. Das ist zu lange, um die akuten Probleme zu lösen“, kritisiert der ADAC Nordrhein. „Die Stadt sieht als Schulträger keinen Bedarf für eine Ausweitung des Schulbusbetriebes“, sagt Klaus Helmer: „Wir haben aber an die privaten Schulträger entsprechende Hinweise gegeben.“

An der Sekundarschule wurde eine Lehrkraft, die keine Symptome zeigte, positiv auf Corona getestet. Sie hatte an einer schulinternen Lehrerfortbildung teilgenommen. Diese war in Kleingruppen organisiert. Folge: Sieben Lehrer wurden vorsichtshalber in Quarantäne (14 Tage) geschickt Der Unterricht musste umorganisiert werden. „Wir haben pro Tag eine Klasse nicht in der Schule“, berichtet Schulleiterin Sabine Klein-Mach: „Das wechselt.“ Glücklicherweise hatten sich Lehrer und Schüler der Sekundarschule bereits im Umgang mit der Lernplattform LMS fit gemacht. Das Land hat sie allen Schulen zur Verfügung gestellt. Die Lehrer stellen über die Lernplattform jetzt Aufgaben für das Distanzlernen bereit, die die Schüler zu Hause eigenständig erledigen können.