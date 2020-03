Stadtfinanzen : Hilden droht die Haushaltssicherung

Hilden Hilden fehlen so viele Millionen wie noch nie. Viele Stadtverordnete lehnen die Sparvorschläge der Verwaltung ab. Ohne Gegenfinanzierung kann der Etat im März nicht verabschiedet werden, warnt die Kämmerin.

Beobachter haben den Eindruck: In diesem Jahr wird nichts passieren, Sparbeschlüsse sollen erst im kommenden Jahr gefasst werden. Jetzt kommt alles auf die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11. März an. Durch die Beschlüsse in den Fachausschüssen ist das von der Kämmerin geplante Defizit von sechs Millionen Euro in diesem Jahr inzwischen auf 7,5 Millionen Euro gestiegen (und von 6,2 auf 9,3 Millionen Euro in 2021).