Neues Gewerbegebiet Hoher Besuch am „Hildener Tor“

Wirtschaftsförderer Schwenger brachte es auf eine einfache Formel: „Gute Objekte locken auch gute Firmen. Das Hildener Tor ist ein echter Gewinn für die Itterstadt.“ Stuhlträger teilt diese Einschätzung: Das Hildener Tor sei „aktuell der ökologischste Gewerbebau in Hilden“, lobte er. Die Stadt hatte mehr als die Hälfte des Gewerbeparks an den Entwickler LogProject verkauft. Vorgaben waren unter anderem eine Photovoltaikanlage, die noch erheblich erweitert werden kann, begrünte Dachflächen, Baumpflanzungen sowie eine zukunftsfähige Bewirtschaftung der Niederschlagswässer. Zudem hat LogProject rund 5.800 Quadratmeter Wald am Wasserwerk Karnap aufgeforstet.