Hilden : Stadt beseitigt illegal entsorgten Müll

Immer wieder entsorgen Menschen ihren Müll an den Glascontainern an der Ecke Kalstert/Lievenstraße, beklagt eine Anwohnerin. Foto: Thöne

Hilden Immer wieder findet eine Anwohnerin am Kalstert Tüten voller Abfall an Glascontainern.

Immer wieder entsorgen Menschen ihren Müll illegal auf der Straße oder im Wald. Nicht nur ein Ärgernis, sondern bei Lebensmitteln auch eine Gefahr, denn sie locken Ungeziefer an. „Besorgniserregend oft wird Hausmüll an den Flaschencontainern am Kalstert, Ecke Lievenstraße entsorgt“, schreibt uns eine Leserin. „Da auch verderbliche Lebensmittel darunter sind, ist es nur eine Frage der Zeit bis sich hier auch noch die Ratten tummeln“, erklärt sie. Mehrere Tüten mit Plastikmüll, benutzten Taschentüchern, Verpackungen und altem Brot standen vor kurzem wieder einmal zwischen den Containern.