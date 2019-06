Hilden : Wolfgang Erkelenz ist neuer Schützenkönig

Neuer Schützenkönig der Sebastianer-Schützen in Hilden: Wolfgang Erkelenz. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Sankt Sebastianer ermitteln Sieger: Neuer Prinz ist Peter Jäger. Bürgerkaiser wird Marvin Ribniger.

Es ist 13 Uhr, Mittagspause. Es gibt traditionell Erbsensuppe, für die nicht die Kompanie, wohl aber der Ablauf des Königs- und Bürgerkönigsschießens der St. Sebastianus Schützen auf dem Vereinsgelände an der Oststraße 80 für ein paar Minuten stillsteht. Gekocht hat sie das langjährige Mitglied Otto Holthausen, gelernter Koch.

Das Stadtkönigschießen steht am 21. Juli an.

Das große Preisschießen beginnt am Samstag, 22. Juni, um 15 Uhr an der Schützenhalle Oststraße

Wie in jedem Jahr stehen Schützen und Bürger vor der Aufgabe, einen hölzernen Vogel gezielt zu zerlegen – linker Flügel, rechter Flügel, Kopf, Schweif und Rumpf. Michael Nagel freut sich, er hat eben den linken Flügel erwischt. Der heute 60-Jährige war früher schon häufig auf dem Schützengelände. Private Umstände sorgten dafür, dass der Bürgerschütze einige Jahre aussetzte. „Jetzt habe ich neuen Schwung genommen“, verrät er und: trifft. „Mit Glück“, wie er versichert. „Ich habe das hier auch ein bisschen vermisst“, sagt Nagel und wer weiß, vielleicht wird er auch noch Vereinsmitglied. „Man muss die Leute langsam heranführen“, sagt Pressewart Jörg Wiebusch.

Dass sich ein Schützenverein immer über neue Mitglieder freut, wundert nicht in einer Zeit, in der traditionelle Vereine über Überalterung und Mitgliederschwund klagen. Besonders gern gesehen sind da natürlich junge Neu-Mitglieder, die im besten Fall auch noch frischen Wind mitbringen. Zwei, die das schaffen könnten, sind Tristan Zeitter und Norman Leppin. Zeitter ist 27 und dürfte mit seiner Expertise den Verein in Sachen Neue Medien nach vorne bringen – der ausgebildete IT-Assistent studiert zudem Gesundheitsinformatik und hat nun die Pflege der Vereins-Homepage übernommen. Leppin ist noch einmal zehn Jahre jünger, die beiden haben sich gemeinsam für den Beitritt entschieden. „Wenn man direkt jemanden hat, den man kennt, ist es leichter“, verrät Zeitter: „Hier hilft jeder jedem, ein großer Vorteil.“ Neben der Gemeinschaft sieht Leppin im Schießsport auch einen Vorteil für seine schulische Laufbahn, denn die für das Schießen geübte Konzentration und wichtige Atemtechniken seien auch beim Lernen anwendbar, sagt der Zwölftklässler.