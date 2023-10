Am 5. November in Hilden Das ändert sich beim St.-Martinszug in der Innenstadt

Der große Umzug ist Teil einer kompletten Festwoche, die bereits am Samstag, 4. November, beginnt und auch schon einige Veranstaltungen im Vorfeld mit sich bringt. Bereits in dieser Woche zeigt der Martinsverein die Ausstellung „Kulturerbe Sankt Martin“ in der Hildener Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz. Sie ist zu den Öffnungszeiten der Bücherei zu sehen und zeigt Aspekte des Martinsfestes auf, das in seiner heutigen Art vor mehr als 150 Jahren begann und seit 2018 immaterielles Kulturerbe der Unesco in Nordrhein-Westfalen ist.