St. Martin in Hilden So schön war der Martinszug in der Innenstadt

Der Umzug endete am Sonntag wie bereits 2022 auf dem Nove-Mesto-Platz. Dort wurde die Martinsgeschichte erzählt und von Andreas Brieden (der heilige Martin) und Thomas Heisters (Bettler) schauspielerisch dargeboten. Parallel dazu konnten die Kinder ihre Martins-Tüten am Eingang der Bücherei abholen. Ein Großteil der nicht verkauften Tüten überreichte der St.-Martinsverein dem evangelischen Kinderheim an der Lievenstraße.