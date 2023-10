St. Martin 2023 Das sind die Martinszüge in Hilden und Haan

Neben dem großen Martinsumzug am Sonntag, 5. November, durch die Innenstadt, gibt es in Hilden auch einen Martinszug im Westen, einen im Norden und einen weiteren in der Fußgängerzone. In Haan starten die großen Martinszüge beide am 11. November. Auch viele Kitas und Grundschulen planen Aktionen. Doch die sind in der Regel nur für die Kinder und deren Eltern beziehungsweise Verwandte gedacht. Unser Überblick (mit Symbolbildern) startet in Haan und endet in Hilden.