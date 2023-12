Gesundheit in Hilden Politik nickt Finanzspritze für Krankenhaus-Rettung ab

Die Zeit drängt, am Schriftstück war daher mit heißer Nadel gestrickt worden: Entgegen der ursprünglichen Formulierungen kann ein Drittel der Summe nicht als mit 3,5 Prozent verzinster Betriebsmittelzuschuss zur Verfügung gestellt werden, der bis 31. Dezember 2024 an die Stadt zurückzuzahlen ist. Kurzfristig geändert wurde der Punkt 2 der Beschlussvorlage in einen Betriebskostenzuschuss, der im oben genannten Zeitraum zu mindestens 50 Prozent an die Stadt zurückzuzahlen ist. In der Debatte im Bürgerhaus wies Kämmerer Peter Stuhlträger ausdrücklich darauf hin, dass die Stadt keine verzinsten Darlehen geben darf.