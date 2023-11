Insolvente Kplus-Gruppe Reaktionen auf die Krankenhaus-Rettung in Hilden

Und auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Mettmann spricht von einer guten Nachricht nach „langer Unsicherheit“. In dem Text, der die Redaktion am Dienstagmorgen per E-Mail erreichte, wird außerdem auf Gespräche über den Klinikstandort Haan hingewiesen: „Die Möglichkeiten für das ebenfalls von Schließung bedrohte Krankenhaus in Haan werden im Moment noch geprüft.“