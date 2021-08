Bundesweites Ranking : „St. Josefs“ in Hilden: Als Frau bestens versorgt

Hilden Die Allgemeine Gynäkologie und Geburtshilfe des St.-Josefs-Krankenhauses Hilden gehört zu den besten Abteilungen ihrer Art in Deutschland, sagt das F.A.Z.-Institut. Die Kplus-Gruppe sieht das Lob auch als Verpflichtung.

In kaum einer Abteilung liegen Freud und Leid so eng beieinander wie in der Gynäkologie und Geburtshilfe. „Auf der einen Seite helfen wir Kinder auf dem Weg ins Leben, auf der anderen Seite begleiten wir Frauen auch bei Krebserkrankungen“, sagt Krystian Kuboth, Chefarzt der Allgemeinen Gynäkologie und Geburtshilfe. Bei beidem ist neben dem medizinischen Können viel Einfühlungsvermögen erforderlich. „Die Auszeichnung zeigt, dass wir nicht nur hohe Qualitätsstandards in unserem Haus haben, sondern sich unsere Patientinnen auch medizinisch und pflegerisch gut aufgehoben fühlen“, sagt Prof. Dr. Livia Küffner, Chefärztin des Brustzentrums Kplus: „Bei uns sind die Patientinnen keine Nummer, wir nehmen sie mit ihren Bedürfnissen, Sorgen und Nöten ernst.“ Gerade bei Menschen mit einer onkologischen Erkrankung wie Brust- oder Unterleibskrebs sei das Gespräch wichtig.