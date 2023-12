Gesundheit in Hilden Chirurgie wechselt von Solingen nach Hilden

„Sämtliche Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, teilte die GFO am 18. Dezember mit. In Hilden soll die Abteilung ihr sechzigjähriges Bestehen „mit deutlich vergrößerter Interdisziplinarität und moderner Ambulanz in einem großem Krankenhaus feiern dürfen“. Zu den Aufgaben gehört die überregionale Versorgung von Menschen, die bei Unfällen Verletzungen im Gesicht davontragen. In Kooperation mit zwei Spezialzentren in Solingen und Wuppertal werden außerdem Personen behandelt, die an Tumoren leiden. Auch die Behandlung von Fehlbildungen sowie die Diagnostik und Therapie seltener Erkrankungen sollen in der neu aufgestellten Abteilung möglich sein. Das Spektrum schließt zudem die chirurgische Behandlung von Erkrankungen der Speicheldrüsen und der Haut mit ein.