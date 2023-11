Insolvente Kplus-Gruppe Klinik-Mitarbeiter kritisieren Kündigungsbrief

Info

Internetsuche Wer auf Google nach „St. Josef Krankenhaus Haan“ sucht, erhält als ersten Eintrag einen Verweis auf die Homepage des Standortes mit dem Claim „Menschlich. Kompetent. Nah.“, ein weiterer Klick führt zur Startseite. Hier fällt zunächst die Schlagzeile „Immer da für Ihre Gesundheit“ ins Auge.

Selbstbeschreibung Wer sich auf der Seite nach unten bewegt, stolpert in der Selbstbeschreibung des Krankenhauses vielleicht über diesen Satz: „Das St. Josef Krankenhaus Haan leistet seit vielen Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger in der Region.“ In weniger als drei Monaten ist all das Geschichte.