Gemeinde St. Jacobus in Hilden Gegen Rassismus und für ein friedliches Miteinander

Die katholische Gemeinde St. Jacobus bietet im März in den „Wochen gegen Rassismus“ einiges an Programm, bei dem das friedliche Miteinander im Vordergrund steht. Zunächst bietet das Nachbarschaftszentrum St. Jacobus einen Gedenkgang zu den Stolpersteinen in Hilden-Mitte an unter dem Motto „Gemeinsam zusammen aktiv – mit und ohne Rollator“. Karl Hubert vom Arbeitskreis Stolpersteine in Hilden leitet die Veranstaltung, die am Dienstag, 12. März, von 10.30 bis 12 Uhr stattfindet. Treffpunkt ist das Atrium an der Mittelstraße 8. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 02103 246628 oder per Mail an knelange-marx@kath-hilden.de gebeten.