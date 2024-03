Leben nördlich des Polarkreises Ein Hildener in Nord-Norwegen

Normalerweise herrscht im März noch tiefster Winter in Norwegen, „mit tiefem Schnee“, sagt Ssemjon Gerlitz. Kürzlich gab es oberhalb des Polarkreises, wo der gebürtige Hildener lebt, jedoch eine milde Phase mit rund vier Grad. „Die Zeit habe ich direkt genutzt und meine Häuser in den traditionellen Farben Ocker, Weiß und Rot gestrichen“, berichtet der 52-Jährige. Aus einem Haupthaus, einem Nebenhaus und einem kleineren Gebäude besteht das Gebäude-Ensemble im Fischerdorf Nyksund, welches Gerlitz gehört und in dem er Gäste beherbergt und beköstigt.