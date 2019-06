Hilden : Diebesgut am Menzelsee gefunden

Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden/Kaarst Eine Geldkassette ist am Hildener Menzelsee gefunden worden. Sie stammt aus der Beute, die Einbrecher am Donnerstag in einer Wohnung an der Grefrather Straße in Kaarst-Büttgen gemacht hatten. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter am Donnerstag gegen 11 Uhr vom Wohnungsinhaber dabei überrascht worden, wie sie im Schlafzimmer nach Wertsachen suchten.

Die Täter hatten sich durch ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft.

Die Polizei fahndete anhand der Beschreibung, die das Einbruchsopfer von den insgesamt drei Personen lieferte: Ein Verdächtiger war etwa 1,75 Meter groß, geschätzt 35 Jahre alt und grau gekleidet. Er hatte schwarzes, kurzes Haar. Ein etwa gleich großer, schlanker Komplize hatte längeres, schwarzes Haar und trug dunkle Kleidung. Die dritte Person konnte nicht näher beschrieben werden.