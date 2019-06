Hilden : Sprachreisen: Verein bietet Sonderpreise an

Hilden (höv) Die englischen Sprachkenntnisse verbessern oder die Sprache ausprobieren, ohne dass es sich gleich wie Schule anfühlt? Hierzu bietet der als Verein „Interaktiv Reisen“ (Hans-Sachs-Straße 16) aus Hilden in den Sommerferien das optimale Konzept.

Seit mehr als 25 Jahre können Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 19 Jahren an der „English Riviera“ in der Stadt Torquay der Grafschaft Devon in England Spracherfahrungskurse belegen und sich sowohl im Englischen wie auch in der Persönlichkeit bei ungewöhnlichen, erlebnispädagogisch ausgerichteten Aktivitäten ausprobieren und weiterentwickeln.