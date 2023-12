Asyl in Hilden Flüchtlinge ziehen später in die Turnhalle ein

Eigentlich sollten hier am vergangenen Montag die ersten Menschen einziehen: Die Turnhalle am Weidenweg in Hilden war in den vergangenen Wochen als Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet worden. Nicht mehr Barren, Reck und Pauschenpferd stehen auf dem Parkett, sondern Etagenbetten, Spinde und dünne Trennwände. Tatsächlich aber war die Sportstätte am Donnerstag immer noch leer und eine Ankunft der ersten Bewohner offen.