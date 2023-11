Flüchtlinge in Hilden Sporthalle am Weidenweg wird zur provisorischen Heimat

Aufgrund der geopolitischen Lage geht man auch in Hilden davon aus, dass das Provisorium an der Weidenstraße durch eine Lösung mit langfristiger Perspektive ersetzt werden muss. In den Sitzungen der Ausschüsse zeichnete sich ab, dass dafür das Gelände der ehemaligen Wiederhold-Villa an der Düsseldorfer Straße in Frage kommen könnte. Konkreter werden sollten die Pläne in diese oder vielleicht doch eine andere Richtung am Mittwoch im Hauptausschuss. Claus Pommer deutete beim Besichtigungstermin in der Sporthalle jedenfalls eine lange Nacht an, deren Ergebnis erst nach Redaktionsschluss feststand.