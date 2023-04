Drei Fraktionen stellen gemeinsamen Antrag für Stadtrat Bleibt in Hilden die Sportförderung auf der Strecke?

Sie wollen die Notbremse ziehen, bevor es zu einem irreparablen Schaden kommt – so zumindest liest sich der Antrag der Fraktionen von Bürgeraktion (BA), FDP und Grüne, den die drei Fraktionen in die Ratssitzung an diesem Mittwoch einbringen (siehe Infokasten). Sie möchten damit die Ausgliederung der Sportstätten und des Sportbüros in Hilden teilweise rückgängig machen und sicherstellen, dass die Betreuung der Vereine sowie das Angebot der Fördermaßnahmen im Bewegungsbereich den hohen Hildener Standard halten.