Sport im Park in Hilden Ohne Druck gemeinsam sporteln

Rund 50 Männer und Frauen in bunten Sportklamotten stehen auf der Wiese hinter dem Hildorado. Einige scheinen sich fast ein bisschen in den Büschen oder hinter den Bäumen verstecken zu wollen. Andere sind offensichtlich in Kleingruppen gekommen und unterhalten sich ausgelassen, während sie ihre Handtücher und Trinkflaschen bereitlegen. An dem lauen Sommerabend klingt ein ausgelassenes Gemurmel über die offene Wiese, während die bunten Sportmatten ausgerollt werden. Immer mehr Fahrräder werden neben dem Skatepark an der Wiese abgestellt – der verbleibende Platz zwischen den Matten füllt sich.